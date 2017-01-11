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ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşması
Vedalaşması CHİCAGO - Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, veda konuşmasını siyasi hayatına başladığı Chicago'da yaptı. Kuzey Amerika'nın en büyük kongre merkezi olan McCormick Place'deki konuşmayı binlerce kişi yerinde dinledi.
ABD Başkanı Obama'nın Veda Konuşması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan görüntüler ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşması Vedalaşması CHİCAGO - Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, veda konuşmasını siyasi hayatına başladığı Chicago'da yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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