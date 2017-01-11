ABD Başkanı Obama'nın Veda Konuşması

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ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşması

Vedalaşması CHİCAGO - Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, veda konuşmasını siyasi hayatına başladığı Chicago'da yaptı. Kuzey Amerika'nın en büyük kongre merkezi olan McCormick Place'deki konuşmayı binlerce kişi yerinde dinledi.