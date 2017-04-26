ABD Başkanı'nın Deaş Özel Temsilcisi: Türkiye'nin Hava Saldırılarının Raporlarını İnceliyoruz

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin ilk kez Irak'ın Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Karaçok Dağındaki PKK-YPG hedeflerine düzenlediği hava saldırılarının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile Mücadele özel temsilcisi Brett McGurrk, Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının raporlarını incelediklerini söyledi.



ABD eski Başkanı Barack Obama'nın da DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonda özel temsilciliğini yapan ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, sosyal medya hesabında, Türkiye'nin dün saban Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği hava operasyonları ile ilgili paylaşımda bulundu. McGurk, Twitter mesajında, "Irak'taki mevkidaşlarım ve Suriye'deki askeri personel ile Türkiye'nin Pazartesi günü yaptığı hava saldırısının raporlarını inceliyoruz" diye yazarak, bir de ABD Dışişleri Bakanlığının şu mesajını paylaştı;



"ABD gelişmeleri kaygıyla takip ediyor, ölümlere sebebiyet veren hava saldırısı IŞİD'e karşı kurulan koalisyon tarafından onaylanmamış ve koordine bir şekilde gerçekleştirilmemiştir. Türkiye'nin, ABD ya da IŞİD'e karşı kurulan koalisyon ile koordine etmeden, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırısını kaygıyla takip ediyoruz. Endişelerimizi Türkiye Hükümetine de bildirdik. Yapılan hava saldırıları koalisyon tarafından onaylanmamıştır ve IŞİD'e karşı verilen mücadelede ortağımız olan Kürt Peşmergelerinin ölümüne sebep olmuştur. Irak sınırlarında yapılan askeri operasyonlar sırasında Irak halkının bağımsızlığını göz önünde bulundurması, hem Irak Yönetimini'nin endişelerini dindirecek hem de IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun güvenini kazanacaktır." - Diyarbakır