SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemin Töreni (9)
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemin Töreni (9)
20 Ocak 2017 Cuma 21:14
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9183715] DHA
5
94
14
sponsored ads
İstanbul'da ikinci saldırı girişimi! Bu kez AK Parti binası hedefte
İstanbul Emniyeti'ne roketatarlı saldırı! İşte ilk görüntüler
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Ünlü yıldız, aracının içinde ölü bulundu
Manisa'da görenler şaşkına dönmüştü, işin aslı sonradan anlaşıldı!
sponsored ads
Ortalığı fena karıştırdı! Tepki yağıyor
Terörist durup durup aynı soruyu soruyor!
Ve Obama gitti! Veda ederken geleneği bozmadı
İşte HSYK'da yapılması planlanan değişiklikler
sponsored ads
Kovduğu damat adayı, video yayınlayıp her şeyi anlattı
Liseli kız öğrencinin ibretlik görüntüsü!
Terör örgütü uçak üretmeyi başardı
Devlet Bahçeli'den Recep İvedik'e sert tepki
Türkiye'yi terk ediyor! İşte yerleşeceği ülke
İlk konuşmasında Obama'yı kendi silahıyla vurdu!
Gündüz vakti dinlemediler, sokak ortasında fuhuş pazarlığı!
İşte Erdoğan'ı kızdıran kaymakam
5 Şehit verilen saldırı sonrası İncirlik'e çıkarma yaptılar
Bakan canlı yayında konuşurken şaşkına çeviren olay
Transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu
İçini gösteren kıyafetle kardeşi köşeyi döndü
Quaresma'da beklenen oldu
Acun'un kanalında şaşkına uğratan görüntü
Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu
Herkes panik halinde kaçıştı, o yerinden bile kıpırdamadı
Mahşeri kalabalıkta devir teslim!
Trump'ın kızları ve eşi şıklık yarışına girdi
"Bu ne biçim Meclis' diyor, 'Böyle şey olur mu?' diyor"
Gelinine tecavüz eden kayınpedere mahkeme acımadı
Ambulans ve otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu
12 milyon emekliyi ilgilendiren önemli gelişme!
Yılın aşk bombası
Türk askerini kaçıran DEAŞ'lının ağabeyleri hakkında flaş iddia
Emeklemeden koşmak dedikleri bu olsa gerek! 8 yaşında ilkokulu bitirdi
"Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı"
Üniversitelilerin eş değiştirme davasında 'fantezi' savunması!
Obama'ya gözyaşlarıyla veda
Türkiye'nin ilk yüz nakillisinden haber var!
Yemin töreninde dikkat çeken kutu detayı
Satılırsa kulüp köşeyi dönecek! Değerini yüzde 4250 arttırdı
Milyon dolarlık serveti var, 1 milyoncudan alışveriş yapıyor
Eski nişanlısı dönen dolapları anlatmıştı! Naz'dan cevap geldi
Yıllar sonra Beyaz Saray'da! Yüzü her şeyi anlattı
Sergen transferde bombayı patlattı
Son paylaşım her şeyi bitirdi
Türkiye'nin ilk 4x4'ünü üretmişlerdi! Şimdi Hintlilere satıldı
Josef'den eski takım arkadaşına "Fenerbahçe'ye" gel çağrısı
MHP'li milletvekilinden istifa açıklaması!
700 bin TL'ye aldı, kameraları görünce yüzünü kapattı
Reina katliamcısı pişman olmamış!