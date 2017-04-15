ABD Başkan Yardımcısı Pence, Güney Kore'yi Ziyaret Edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 10 gün sürecek Asya ülkelerini ziyareti kapsamındaki turunda Güney Kore'yi ziyaret edecek.



Kore yarımadasında gerginlik devam ederken ABD Başkan yardımcısı Mike Pençe ve eşi Karen Pence ve kızları ile birlikte Asya turuna başladı. Mike Pence'in "Bölgedeki müttefiklerine Kuzey Kore'nin karşısında sizin yanınızdayız" mesajı vereceği aktarıldı. Pence, Başkan Vekili olarak yapacağı 10 günlük resmi ziyaretinde Güney Kore, Japonya, Endonezya'yı ziyaret edecek. - SEUL