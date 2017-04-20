ABD Başkan Yardımcısı Pence Endonezya'da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.





Pence, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Cakarta, Widodo tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda karşılandı.



Pence ve Widodo'nun bir saatlik görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldığı bildirildi.



Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Widodo, "Endonezya, ABD ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için fırsatlar arayacaktır. İkili ticari ilişkilerin artırılmasına odaklanan bir ekibimiz olacak." dedi.



Pence de, "Endonezya ile ticari ilişkilerimizin artırılması konusunu el aldık. Başkan Donald Trump Endonezya ile daha özgür ve adil yatırım imkanlarımız olsun istiyor. Bu sadece ABD için değil Endonezya için de yarar sağlayacaktır." diye konuştu.



Pence Endonezyalı mevkidaşıyla da görüştü



ABD Başkan Yardımcısı Pence, daha sonra Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla ile görüştü.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile terörle mücadele, ılımlı İslam ve dinlerarası hoşgörü, ABD'nin Güney Doğu Asya'daki varlığı, kültürel ve ticari ilişkilerin artırılması konuları ele alınmıştır." bilgisi verildi.