ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden: 'Putin Dünyanın Liberal Düzenini Bozmaya Çalışıyor'

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ikinci gününde liderler Avrupa Birliği'nin geleceğini tartıştı. Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Avrupa Komisyoneri Pierre Moscovici, Brexit kararının üzücü olduğunu belirterek popülist yaklaşımların birliğin geleceğini tehdit ettiğini söyledi:



"Brexit kararı üzücü ancak buna saygı duymalıyız. Bu bizim için bir uyarıydı. Üye devletlerin birlikte hareket edebilmesi için en iyi yöntem birliği ayakta tutmaktır. Avrupa orada olacak. Joe Stiglitz'e Euro'nun da orada olacağını söylemek istiyorum. Yapmamız gereken şey ülke ekonomilerinin daha da iç içe geçmesini sağlamak olmalıdır."



Forumda en çarpıcı konuşmayı ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yaptı. Biden, Rusya'nın liberal dünya düzenini bozmaya çalıştığını belirterek Vladimir Putin'e yüklendi:



"Sayın Putin'in farklı bir gelecek vizyonu var. O, büyük ülkelerin dünyayı askeri güç, yolsuzluk ve suç ile yönettiği ancak zayıf ülkelerin sıraya girdiği bir yer yapmak istiyor."



Read Joe Biden's speech warning of the collapse of the 'world order' https: //t.co/GG2EBmNKUT pic.twitter.com/aszUpfYF9K— TIME (@TIME) January 18, 2017



Sarah Chappell, euronews: "Dünya Ekonomik Forumu'nun ikinci günü sona erdi. Üçüncü günde gözler, Brexit konuşmasını yapması beklenen İngiltere Başbakanı Theresa May'de olacak. Ayrıca euronews'den Isabelle Kumar'ın başkanlık edeceği panelde Rusya'yı göreceğiz. Tüm gün boyunca özel haberlerle karşınızda olacağız."



