ABD Başkan Yardımcısı Biden Ukrayna'da

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kırım'ı Ukrayna'ya vermediği sürece Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi gerektiğini söyledi.



Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'ya karşı yaptırımlara değindi.



Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi hususunda ABD'nin ortakları ile birlikte hareket ettiğine işaret eden Biden, "Avrupa Birliği'nden ve G-7'den ortaklarımızla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi hususunda bir anlayış ortaya koyduk. Kırım'ı Ukrayna'ya vermediği sürece Rusya'ya karşı Kırım ile ilgili yaptırımlar kalmak zorundadır. Minsk Anlaşmasındaki sorumlulukları tamamen yerine getirmediği sürece yaptırımlar devam etmek zorundadır." dedi.





Poroşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri başarısızlığını, ülke içerisinde istikrarsızlık yaratarak telafi etmeye çalıştığına dikkati çekerek, iç reformların başarıyla devam etmesi ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile bu planlara karşı konulabileceğini ifade etti.





ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Poroşenko, "Yaptırımlar kendi başına amaç değildir, ancak Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın yerine getirmesi, saldırganlığını, topraklarımızı işgalini ve devletimizin toprak bütünlüğünü ihlal etmesini önlemek ve onunla masada konuşmak için en önemli baskı, etki ve motivasyon aracıdır." ifadelerini kullandı.



Bu arada basına kapalı olarak gerçekleşen Biden ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman görüşmesinin ardından başbakanlık yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, Groysman, Biden ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın reformların hayata geçirilmesi için girdiği yoldan dönmeyeceğini söyleyerek, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya yaptığı yardımlardan dolayı ABD'ye teşekkür etti.