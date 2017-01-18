ABD Başkan Yardımcısı Biden'dan İslam Karşıtlığıyla İlgili Önemli Açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bazı insanların İslam karşıtlığından siyasi olarak faydalanmak istediğini belirterek, "Doğru cevabın duvar inşa etmek ve sınırları kapatmak olduğunu düşünüyor. Bu kesinlikle hatalı cevap." dedi.



Biden, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 47'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.



ABD Başkan Yardımcısı olarak son konuşmasını Davos'ta yapan Biden, "48 saat daha ABD Başkan Yardımcısıyım ve bu sürenin sonunda gerçekten düşündüklerimi söyleyebileceğim" diye konuştu.

"YA BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ YA DA DAĞILACAĞIZ"

Biden, 2017 yılında dünyanın genel durumunda açıkça belirsizliklerin olduğuna dikkati çekerek, "Yüzleştiğimiz zorluklar ve uluslararası toplum olarak almamız gereken kararlar özellikle Washington'un liderliğine dayanmıyor. ya bizi bir araya getiren bağları güçlendireceğiz ya da mevcut baskı karşısında dağılacağız" ifadelerini kullandı.



"LİBERAL DÜNYA DÜZENİ TEHDİT ALTINDA"



İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD ve Avrupa'nın öncülüğünü yaptığı liberal dünya düzeninin "eşi benzeri görülmemiş" büyüme ve güvenlik ortamı sağladığını vurgulayan Biden, bunun günümüzde yaşanan gelişmeler nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi.

"İLERİCİ BİR VERGİ SİSTEMİ KURULMALI"

Biden, küreselleşme ve yeni teknolojilerden milyonlarca insanın faydalandığını ancak sosyal huzursuzluğu besleyen ekonomik trendlerin irdelenmesi gerektiğini kaydederek, herkesin üzerine düşen yükü adil bir şekilde taşıdığı ilerici bir vergi sistemi kurulması gerektiğini ifade etti.

"RUSYA'NIN SALDIRGAN TUTUMUYLA MÜCADELE EDİLMELİ"

ABD Başkan Yardımcısı Biden, Rusya'nın liberal dünya düzenini bozmaya çalıştığını dile getirerek, Rusya'nın "saldırgan tutumuyla" mücadele edilmesi, Avrupa Birliği'ne (AB) ve NATO'ya destek olunması gerektiğini söyledi.



Mevcut sorunları çözüme kavuşturmak için yapılmakta olan İslam karşıtı siyasetin kesinlikle hatalı bir tutum olduğunu vurgulayan Biden, "Bazı insanlar, İslam karşıtlığından siyasi olarak faydalanmak istiyor. Doğru cevabın duvar inşa etmek ve sınırları kapatmak olduğunu düşünüyor. Bu kesinlikle hatalı cevap." diye konuştu.



FORUM 20 OCAK'A KADAR SÜRECEK



Davos'ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu bu yıl "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenleniyor. Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorunun tartışılacağı forumda küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazırlanmak konuları ele alınacak.



20 Ocak'a kadar sürecek foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.