ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrottı Ankara'da



ANKARA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrottı ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrottı ve beraberindeki heyetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ziyaret ettiğini bildirdi. TSK'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Akar ve Scaparrottı'nin Irak ve Suriye'deki genel durum hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.