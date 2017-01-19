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ABD Astana'ya Davet Edildi'
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ABD Astana'ya Davet Edildi'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Astana'ya davet edildiğini bildirdi.

ABD Astana'ya Davet Edildi'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Astana'ya davet edildiğini bildirdi

Kaynak: Dunya.com

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