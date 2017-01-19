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ABD Astana'ya Davet Edildi'
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ABD Astana'ya Davet Edildi'
19 Ocak 2017 Perşembe 14:22
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Astana'ya davet edildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Astana'ya davet edildiğini bildirdi
Kaynak:
Dunya.com
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