ABD Askerlerinin Sınırdaki Nöbeti Sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG yöneticilerinin bulunduğu Karaçok Dağı'na hava operasyonu yapması ve ardından Türkiye-Suriye sınır hattında YPG'lilerin Türk askeri birliklerine saldırısı ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra ABD askerlerinin sınır hattındaki YPG kontrolünde bulunan Rojava bölgesinde tuttuğu nöbet sürüyor. ABD askerlerinin, geçen Cuma gününden itibaren Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de sınır hattında YPG'liler ile devriye gezdiği görülürken, halkın ABD askerlerine devriye görevi sırasında sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.



Amkerika'nın Sesi'nin web sayfasında yayınlanan haber ve görünütlere göre, Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmelerden sonra ABD askerlerinin cuma gününden bu yana sınır hattında yaptığı devriye görevi devam ediyor. ABD askerlerinin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'liler ile birlikte Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de yürütükleri devriye görevi sürerken, devriye görevi sırasında bölge halkının ABD askerlerini sevgi ile karşıladıkları belirtildi. Görüntüler, ABD askerlerinin de gösterilen ilgiden bulundukları zırhlı araçların üzerinde zafer işareti yaptıkları görüldü. Karaçok Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen YPG'lilerin cenazesi sırasında ABD askerlerinin de alanda zırhlı araçları ile bulunduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hindistan ziyareti öncesi havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD askerlerinin YPG'liler ile birlikte devriye gezmesi ve ABD askerlerinin YPG'lilerin cenazelerine katılmasına sert tepki gösterirken şunları söylemişti:



"Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde tabi ABD bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette sayın Başkan'a 'Buyrun' diyeceğiz, göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. ve bu geleneceğin, çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç şu an devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir, hemde kendileri rahatsız olacak, bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz."



- Diyarbakır