ABD Askerlerinden Sonra Rus Askerleri De YPG'li Teröristlerle Kol Kola!

Türkiye sınırına yakın noktada yer alan Afrin'e teröristleri korumak için gelen Rus askerleri, iki ayrı üsse yerleşti. Sınırın hemen dibinde çekilen görüntülerde, Rus askerleri konvoy halinde Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında ilerliyor ve daha doğudaki Afrin'e varıyor.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

Türkiye'nin El Bab'ı alıp Menbic'e yönelmesiyle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye kalkan olan ABD ve Rusya, Türk savaş uçaklarının Karaçok Dağları'ndaki teröristleri vurmasıyla bir adım daha ileri gitti.

ABD askerlerinin Türkiye sınırına kadar gelip YPG'lilerle birlikte nöbet tuttuğu görüntüler gündemden düşmeden, bu kez Rus askerleri batıdaki Afrin'de fotoğraflandı. Türkiye sınırının dibinde çekilen görüntülerde, Rus askerleri konvoy halinde Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında ilerliyor ve daha doğudaki Afrin'e varıyor.

YPG'lilerle kol kola poz veren Rus askerlerinin Afrin'de iki ayrı üsse yerleştiği bildiriliyor.

SINIRDA HAREKETLİLİK

Sınırın güneyinde bunlar olurken, Türkiye tarafında ise askeri hareketlilik var. Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldığını bildiriyor.

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad, ABD askerleriyle YPG'lilerin birlikte nöbet tuttukları noktalardan biri.

27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roket atılmıştı. Saldırı üzerine Türk ordusu anında misliyle karşılık vermişti.

OPERASYON SİNYALİ

Türkiye'nin 24 Ağustos 2016'da başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü IŞİD Cerablus-Azez hattından kısa sürede temizlendi. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ve Türk özel kuvvetlerinin yer aldığı harekatta iki ayı aşan bir kuşatmayla IŞİD batıdaki en önemli merkezi El Bab'dan temizlendi.

Ankara, El Bab'dan sonra Menbic'in sırada olduğunu duyurunca ABD ve Rus askerleri aynı anda iki kent arasına yerleşti. Türkiye'nin YPG'ye saldırmasını önlemeyi hedefleyen iki ülke, El Bab-Menbic arasında bir hat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni operasyonlar yapacağının sinyalini verdi ve "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.



