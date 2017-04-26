ABD Askerleri Vurulan Ypg Hedeflerini Ziyaret Etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatıyla vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedefleri, bugün ABD askerlerince ziyaret edildi.



Bölgedeki kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde düzenlediği hava harekatında vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini bugün ABD askerlerinin ziyaret ettiğine dikkat çekti. ABD'lilerle aynı karede olan kişilerin 1990 yılında terör örgütüne katılan örgütün Suriye yapılanmasının sözde silahlı kanat sorumlusu "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, sözde YPG Üçlü Yürütme Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Redur Halil kod adlı terörist olduğu belirtildi. Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan bölgede ABD askeri danışmanlarının incelemede bulunduğu fotoğrafların bölgede faaliyet gösteren bir uluslararası ajans tarafından servis edildiği kaydedildi. ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett Mc Gurk, PKK'lı Polat Can ile fotoğraf çektirdi. Teröristin YPG temsilcisi sıfatıyla Brett McGurk ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.



DEAŞ'la mücadele kapsamında ABD'nin sadece havadan değil karadan da destek verdiği YPG içerisinde savaşan çok sayıda ABD'linin olduğunun bilindiğini vurgulayan kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell'in, "ABD ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım" sözlerine dikkat çekti.



ABD İLE PKK ARASINDAKİ İLİŞKİ BELGELENDİ



YPG'nin Rakka'yı ele geçirmeye yönelik saldırısında YPG'li teröristler ile Amerikan askerlerinin beraber hareket ettikleri vurgulanırken, Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren YPG'nin yabancı militanlarının bölgedeki etnik temizlik çalışmalarını sürdüren örgütün ABD ve diğer Batılı ülkeler ile iletişimini de sağladığı ifade edildi. Suriye'deki Rakka operasyonu sırasında Amerikan askerlerinin PYD-YPG arması taktığını hatırlatan kaynaklar, ABD'nin PYD/YPG'ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin de ortaya çıktığını vurguladı. Daha önce ABD ordusunda görev yapmış birçok eski askerin Suriye kuzeyinde PYD/YPG ile beraber hareket ettiği kaydedilirken, Halep'teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerlerin komutanının da koluna terör örgütü YPG arması takarak objektiflere poz verdiğine dikkat çekildi. Çoğu Amerikalı 8 bin yabancı askerin ise PYD'ye katıldığı tespit edilirken, bu gelişmeyle ABD ile PKK arasındaki ilişkinin belgelendiği vurgulandı. DEAŞ'la savaşmak için Suriye'de YPG'ye katılan İngilizler Jamie Read ve James Hughes'ın ailelerini ziyaret etmek amacıyla ülkelerine döndüğü de hatırlatıldı. ABD'lilerle aynı karede yer alan terörist Ferhat Abdi Şahin, 1996'da Hakkari Şemdinli'de, 1997-2003 yılları arasında Avrupa'da, 2003-2004 yıllarında Mahmur'da faaliyet gösterdi. 2005'te sözde Yürütme Kurulu Üyesi olan Şahin, 2009-2012 yıllarında HPG sözde özel kuvvetler sorumluluğunu üstlendi. 2012 yılından itibaren Suriye'de faaliyet gösteren Şahin, halen terör örgütünün silahlı kanat sorumluğunu yürütüyor.



(İHA)