ABD Askerleri Hava Harekatında Öldürülen Teröristlerin Cenaze Törenine Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de Suriye kuzeydoğusunda Karaçok Dağı bölgesinde bulunan terör örgütü YPG hedeflerini bombalamıştı. Düzenlenen harekatta Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu öldürüldü.

ABD ASKERLERİ TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI

Hava harekatında ölen teröristler için Suriye'de düzenlenen cenaze törenine ABD askerleri de katıldı. Terörist cenazeleri PKK elebaşı Abdullah Öcallan pankartları eşliğinde toprağa gömüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMALARI VE ABD BAYRAKLARI YANYANA DALGALANIYOR

Yerel kaynakların kaydettiği görüntülerde terör örgütü sembollerini içeren flamalar ve ABD bayrakları yanyana dalgalanıyor.

Kaynak: Haberler.com