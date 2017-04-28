ABD Askerini Arkasına Alan YPG İyice Şımardı: Tüm Güçlerimizle Türkiye'ye Saldırırız

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına zırhlı araçlar konuşlandırdı. Adımın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle terör örgütü YPG arasında çatışmaları önlemek amacıyla atıldığı kaydedildi.

"SINIR HATTI BOYUNCA KONUŞLANDIRILIYOR"

Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kaynaklarından edinilen bilgide, ABD askerlerinin akşam saatlerinden itibaren zırhlı araçlarını Kobani'den Kamışlı'ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladığı öğrenildi.

"GÜÇLERİ TÜRKİYE SINIRINA GÖNDERİRİZ"

Sputnik'e konuşan YPG'li kaynak şunları söyledi:

"Türkiye'nin bize saldırmasını önlemek için ABD'yle görüştük. ABD'ye, Türkiye'nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve tüm gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. Onlar da saldırıların kesilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ettiler."