Abd: Artık Kübalılar da Diğer Göçmenler Gibi Vize Almak Zorunda

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) artık Kübalı göçmenler de diğer ülkelerden gelenlerle aynı muameleye tabi tutulacak.



20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama, Küba ile ilişkileri normalleştirme politikası kapsamında "ABD'ye vizesiz giren tüm Kübalılara oturma izni veren düzenlemeyi" kaldırdığını açıkladı.



Yeni düzenlemeye olumlu yaklaşan Küba hükümeti, vizesiz oldukları için Küba'ya geri gönderilecek göçmenleri kabul edeceğini bildirdi.



ABD ile İlişkiler Direktörü, Kübalı diplomat Josefina Vidal: "Bugünkü Ortak Bildiri'nin kabulüyle birlikte, göçle ilgili bir kriz tehlikesi ortadan kalkmış oldu. ABD, Küba'dan gelen göç dalgasının güvenli, düzenli ve yasal bir şekilde yapılmasına zemin hazırladı. İnsan ticareti ve diğer ilgili suçlar engellenmiş olacak."



Islak ayak-Kuru ayak



"Islak ayak-kuru ayak" politikası olarak bilinen düzenleme 1960'larda yüz binlerce Kübalının Florida kıyılarına akın etmesiyle başladı. Göçmen krizinin drama dönüşmemesi ve tehlikeli deniz yolculuklarının önüne geçebilmek için Bill Clinton döneminde 1995'te göçmen konusu özel statüye kavuşturuldu. Göçmenler "ıslak veya kuru ayakla" ABD topraklarına ayak bastığında kabul ediliyor, ancak denizde yakalandıklarında Küba'ya geri gönderiliyordu..



Ancak ilginç olsan bu uygulamanın kaldırılmasına en çok sevinen Kastro karşıtları Miami'de yaşayan Kübalıların olması:



ABD'de yaşayan Küba vatandaşı Armando Gutierrez: "Bence bu uygulama ABD tarafından göç krizinin önüne geçmek için alınmış önemli bir önlem. Tabii sadece Küba hükümetinden kaçan Castro karşıtlarını saymazsak. Ama ben buraya bir sene ve bir ay geçirmeye gelenlere de karşıyım. Bir kısmı burada aldıkları yardımlarla kazandıkları tüm parayı Küba'ya geri götürüyor. Ben Domuzlar Körfezi gazisiyim. "



Havana'daki Kübalılarsa yeni vize uygulamasıyla hayal kırıklığına uğramış durumda:



"ABD ve Küba hükümetleri bu düzenlemeye son vermemeliydiler. Zira göçmenler çok fedakarlık yapıyor ve bir çoğu hayalini gerçekleştirmek için hayatını tehlikeye atmaya hazır."



change in US-#Cuba #migration policy will mostly affect Cubans trying to enter thru Mexico pic.twitter.com/jCdrrLy77B— David FitzGerald (@FitzGeraldUCSD) 13 janvier 2017



Şimdiye kadar kendilerine çok da uzak olmayan ABD hayaliyle yaşayan binlerce Küba ve Meksika vatandaşının sınırı geçmesine izin verilmedi. ABD'ye 2014'te 40 bin, 2016'da ise 54 bin Kübalı giriş yaptı.



#Cuba Obama's Cuba Migration Crisis (Tragedy) Exacerbates https: //t.co/zFz6MbZKie #Venezuela pic.twitter.com/OWxkA8A00F— Jotaviz (Jotaviz) 28 septembre 2016



Auteur: euronews-tr



Tags: Kübalılar Artık ABD diğer ABD: Göç göçmenler almak vize Barack Obama zorunda Küba gibi Gepost: 13 januari 2017