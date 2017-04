ABD Ankara Büyükelçisi, Erdoğan'ın ABD'yi Eleştirdiği Her Sözü Not Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Zirvesi'ne katıldı. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeyi hatırlatıp, hassas başlıkların ele alınacağını ifade etti.

ERDOĞAN KONUŞTU, BÜYÜKELÇİ NOT ALDI

Zirveye katılan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tek tek not aldı. Büyükelçinin büyü bir dikkatle not tuttuğu sırada, Erdoğan ABD'yi terör örgütünü ziyaret eden Amerikalı komutanlar ve Fetullah Gülen'in ABD'de bulunması nedeniyle eleştiriyordu.

"ORTAKLIK RUHUNU ZEDELİYOR"

Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Suriye'de YPG ile hareket etmesi, ona somut destek vermesi, ortaklık ruhunu zedeliyor." diye konuştu.