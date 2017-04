ABD ambargosu Türk firmasını Dünya devi yaptı

ABD ambargosu ile başlayan yerli mil üretimi, Türk firmasının adını günümüzde Formula pistlerine kazıdı



SİVAS - ABD ambargosu ile başlayan yerli mil üretimi, Türk firmasının adını günümüzde Formula pistlerine kazıdı.

Bir Türk sanayi kuruluşu, Dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve Dünyanın en güçlü motorlarına sahip araçlarının yer aldığı Formula yarışlarında damgasını vurdu. Pek bilinmese de Formula yarışlarında ki araçların bir çoğunun en önemli motor parçası olan "kam mili" Sivas'ta ESTAS isimli firma tarafından üretiliyor. Yerli sanayi kuruluşu bununla kalmayın Dünyanın en pahalı ve güçlü otomobillerinin kam millerinin üretimini gerçekleştiriyor. Sivas'ta 110 dönüm kapalı alanda 900 personeli ile üretim yapan firma 41 ülkeye ihracat yapıyor. Firma kam mili konusunda Dünyanın en tercih edilen firması.

Her şey ABD ambargosu ile başladı

Bu gün Dünya da adından söz ettiren firmanın kuruluşu, elde ettiği başarı kadar ilginç. Firmanın kuruluş hikayesini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, her şeyin 1973 yılında ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargo ile başladığını belirtip, "O yıllar Amerikan arabalarının yedek parçaları, ambargo dolayısı ile bulunamıyordu. Parça arayan bir kişi firmamızın kurucusu olan aynı zamanda tornacı olan Halis Vermezoğlu'nun yanına giderek kendisine kırılan kav milinin benzerini yapmasını ister. Vermezoğlu birkaç parçayı bir araya getirerek bir torna tezgahı oluşturur ve parçanın aynısını üretmeyi başarır. Bu tezgah 1983 yılına kadar kullanılmıştır. Bizde bu gün firmanın temelini oluşturan bu tezgahı fabrikamızda sergiliyoruz" dedi.

Formula araçlarına mil üretiyorlar

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Timuçin, "Eksantrik milleri ve pompa milleri üzerine üretim yapıyoruz. 10 santimetre ile 3 metre arasında her türlü mili üretebilecek kapasiteye sahibiz. 110 dönüm kapalı alanda 900 personel ile üretim yapıyoruz. 41 ülkeye ihracatımız var. Mil konusunda AR-GE birimimiz var. Burada eksantrik mili dizaynı yapıyoruz. Formula yarışlarında kullanılan özel eksantrik millerinin dizaynını ve üretimini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz olan firmaların istedikleri hız ve performansta mil üretimleri yapıyoruz. Formula da yarışlara katılan ekiplerin bizlere gönderdiği teşekkür belgeleri de var."dedi.

Sivas'ta üretimlerini gerçekleştiren firma ürettiği milleri, ham maddesinden alıp kullanılabilir konuma kadar getiriyor. Kullanılan metaller bin 400 derece ısıdan çıkartılıp -200 derece soğuğa sokularak sertleştiriliyor.