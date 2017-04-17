Abd: Agit'in Endişeleri Not Edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, AGİT'in referandum ile ilgili değerlendirme raporundaki endişeleri not ettiklerini ve nihai raporu beklediklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, AGİT'in referandum ile ilgili değerlendirme raporundaki endişeleri not ettiklerini ve nihai raporu beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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