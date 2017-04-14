ABD Afganistan'ı böyle vurdu



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Kabil, 14 Nisan, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri 'tüm bombaların anası' olarak adlandırılan GBU-43 bombasıyla düzenlediği saldırıya ait görüntüler yayınlandı. Afganistan'da IŞİD hücrelerini bombaladığını açıklayan ABD'nin servis ettiği görüntülerde, nükleerden sonra en güçlü silah olarak adlandırılan bombanın düştüğü yerde devasa bir çukur açtığı görülüyor.