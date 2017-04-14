ABD Afganistan'ı Böyle Vurdu

ABD Hava Kuvvetleri 'tüm bombaların anası' olarak adlandırılan GBU-43 bombasıyla düzenlediği saldırıya ait görüntüler yayınlandı. Afganistan'da IŞİD hücrelerini bombaladığını açıklayan ABD'nin servis ettiği görüntülerde, nükleerden sonra en güçlü silah olarak adlandırılan bombanın düştüğü yerde devasa bir çukur açtığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:



-ABD hava kuvvetlerinin yayınladığı görüntüler - Kabil