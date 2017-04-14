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Abd, Afganistan'a 'Bombaların Anasını' Atmış
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Abd, Afganistan'a 'Bombaların Anasını' Atmış

Pentagon, Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.

Abd, Afganistan'a 'Bombaların Anasını' Atmış

Pentagon, Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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