Abd, Afganistan'a 'Bombaların Anasını' Atmış
Pentagon, Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.
Pentagon, Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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