ABD Adalet Bakanından 'Sığınak Şehirler'E Eleştiri





Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Jeff Sessions, yasa dışı göçmenlere konaklama ve çalışma imkanı sunan "Sığınak şehirler"i eleştirdi.



Cuma günü San Diago kentini ziyaret eden Sessions, yasa dışı göçü engellemeye kararlı olduklarını vurguladı:



"Adalet Bakanlığı her koşulda yasaların adil ve tarafsız bir şekilde uygulanmasını temin eder. Fakat yasal göç sistemimizi güçlendirmemeli miyiz? Bunu istemenin nesi ırkçılık? Eğer birisi ülkemize yasa dışı yollarla girerse sonraki hafta Los Angeles'te yakalanır demek yanlış mı? Onları tutuklamak ve sınır dışı etmek kötü bir şey mi?"



Meksika sınırına duvar vaadiyle Beyaz Saray'a çıkan Başkan Donald Trump, göçmen karşıtı tavrını sürdürürken, ABD'ye yasa dışı yollarla giren göçmen rakamının geçen yıla oranla yüzde 64 düştüğü kaydedildi.



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Tags: eleştiri ABD bakanından adalet Göç Donald Trump Sığınak şehirlere Amerika siyaseti Meksika Gepost: 22 april 2017