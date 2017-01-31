ABD Adalet Bakanı, Trump'ın Vize Yasağını Hukuki Bulmadı

ABD Adalet Bakanlığını vekaleten yürüten Sally Yates, bakanlık avukatlarından, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren kararını mahkemelerde savunmamalarını istedi.



Trump'ın cuma günü imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren başkanlık kararına ilişkin tartışmalar, ABD Adalet Bakanlığını vekaleten yürüten Yates'in mektubu ile yeni bir aşamaya taşındı.



Amerikan medyasına yansıyan mektupta Yates, söz konusu vize yasağı kararının hukukiliğinden emin olmadığını ve bakanlık avukatlarının mahkemelerde kararı savunmamasını istedi.



"Bu başkanlık kararnamesini savunmanın bu sorumluluklarla örtüştüğü ve bu kararın hukuki olduğu konusunda ikna olmadım." ifadelerini kullanan Yates, mahkemelerde her zaman "neyin doğru olduğunu arama" görevleri gereği bu vize yasağı kararını savunmayacaklarını bildirdi.



Önceki Başkan Barack Obama döneminde bakan yardımcısı olarak görev yapan Yates, 20 Ocak'ta Trump yönetiminin görevi devralmasından bu yana vekaleten bakan olarak görev yapıyor. Trump'ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions ise bakanlık koltuğuna oturmak için Senato'dan onay alacağı günü bekliyor.



Beyaz Saray'dan tepki



Yates'in mektubuna Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi. Vize yasağı kararnamesinin hazırlanmasında katkısı olan Beyaz Saray Politika Direktörü Stephen Miller yaptığı açıklamada, "Politikamız o kadar siyasileşmiş durumda ki kanunlarımızı uygulamaya sokmayı reddeden insanlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



5 eyaletten "yasal değil" çıkışı



Öte yandan ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Başsavcısı Bob Ferguson, vize kararı dolayısıyla Trump'a karşı dava açan ilk başsavcı oldu. Dava ile açıklamasında Ferguson, "Mahkeme salonunda üstün olan, sesi en çok çıkan değil anayasadır." dedi.



Ayrıca Washington'ın yanı sıra 4 eyalette daha Trump'ın vize yasağı kararı aleyhine davaların açıldığı bildirildi.



Trump'ın vize yasağı kapsamında Suriye, Irak, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşları 90 gün süreyle ABD'ye giremeyecek. Yeşil Kart'lılara ise tek tek bakılacak ve ülkeye girmelerinde mahsur olmadığına karar verilenler ABD'ye girebilecek.



Ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkeye kabulü, ikinci bir emre kadar durduruldu. Aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanlığının Mülteci Programı da 120 gün süreyle askıya alındı.



Trump yönetimi, gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu 7 ülkeden de kabullerin devam edeceğini ve vize rejiminin sıkılaştırılmasının "ülkenin ulusal çıkarları" gereği olduğunu savunuyor.