ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Aldı, Rusya da Anında Harekete Geçti

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK SİBER SALDIRI İDDİASI

Bu kararın, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın siber saldırıda bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.

İKİ RUS TEMSİLCİLİĞİ KAPATILIYOR

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması istedi.

OBAMA: RUSYA'YA KARŞI DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK

ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını ancak bazılarının kamuoyuna duyurulmadığını söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE CEVAP

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı da daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD seçimlerini 'hack'leyerek manipüle ettiği iddiası üzerinden yaptırım uygulanması durumunda, "Washington'un düşmanca adımlarına yanıt vereceklerini" bildirmişti.