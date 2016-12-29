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ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor
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ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor
ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor
29 Aralık 2016 Perşembe 22:37
Beyaz Saray, 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.
Beyaz Saray, 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.
Kaynak:
Dunya.com
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