Abd: 2016 Yılı Ekonomik Büyüme Rakamları Beklentilerin Altında





Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi geçtiğimiz yılın ekim ile aralık ayları arasındaki son çeyreğinde beklentilerin altında olmak üzere yıllık yüzde 1.9 büyüdü.



Üçüncü çeyrekte yüzde 3 buçuk kaydedilen bu oranı ekonomistler Reuters anketinde yüzde 2.2 olarak tahmin etmişlerdi.



Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre bu dönemde tüketici harcamalarındaki artış yüzde 2.5 kaydedildi.



Dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1'de sabit kaldı. Endeks, bir önceki çeyrek yüzde 1,4 artmıştı.



Amerikan ekonomisinin 2016 yılının tümüne ilişkin büyüme oranı ise 2011 yılından sonraki en düşük seviye olan yüzde 1.6 oldu.



ABD Ticaret Bakanlığı, 2016 yılının 4'üncü çeyreğine ait güncel büyüme verilerini 28 Şubat'ta açıklayacak.



Uluslararası Para Fonu'nun, (IMF) geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl yüzde 2,3 ve 2018'de yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin edilmişti.



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