Abd: 2016 Yılı Ekonomik Büyüme Rakamları Beklentilerin Altında





Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi geçtiğimiz yılın ekim ile aralık ayları arasındaki son çeyreğinde beklentilerin altında olmak üzere yıllık yüzde 1.9 büyüdü.



Üçüncü çeyrekte yüzde 3 buçuk kaydedilen bu oranı ekonomistler Reuters anketinde 2.2 olarak tahmin etmişlerdi.



Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre bu dönemde tüketici harcamalarındaki artış yüzde 2.5 kaydedildi.



Amerikan ekonomisinin 2016 yılının tümüne ilişkin büyüme oranı ise 2011 yılından sonraki en düşük seviye olan yüzde 1.6 oldu.



Uluslararası Para Fonu'nun, geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl yüzde 2,3 ve 2018'de yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin edilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: ekonomik ABD beklentilerin altında ABD: büyüme yılı rakamları Amerikan ekonomisi ABD GSYİH 2016 Ekonomik büyüme Gepost: 27 januari 2017