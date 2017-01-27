NEW ABD ekonomisi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,9 büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülkede GSYH, 2016'nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 arttı. Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 2,2 olması yönündeydi.
ABD ekonomisi, bir önceki çeyrek yüzde 3,5 büyüme kaydetmişti.
Bu arada, 4'üncü çeyrek GSYH fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1'de sabit kaldı. Endeks, bir önceki çeyrek yüzde 1,4 artış göstermişti.
ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait güncel büyüme verisini ise 28 Şubat'ta açıklayacak.
Abd, 2016'nın 4'üncü Çeyreğinde Yüzde 1,9 Büyüdü
NEW ABD ekonomisi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,9 büyüdü.
NEW ABD ekonomisi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,9 büyüdü.
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