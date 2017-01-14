GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Vatikan'dan detay görüntüler
-Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Vatikan'a konvoy halinde gelişi
-Filistin'in Vatikan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak ve binadan detay görüntüler
-Abbas'ın büyükelçiliğin açılışını yapması
-Abbas'ın Papa ile görüşmesine dair açıklaması
-Abbas'ın ABD'nin Tel-Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin soruya verdiği cevap
-Abbas'ın, bayrağı göndere çekişi ve elçilikten ayrılışı
VATİKAN (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ülkesinin Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı.
Vatikan'ın 2015 yılında resmen tanıdığı Filistin Devleti, bugün bu ülke nezdindeki büyükelçiliğini, Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin katıldığı törenle açtı. Törene, Vatikan Devlet Sekreteri'ni (Başbakanlık) temsilen Başpiskopos Angelo Becciu katıldı.
Vatikan ile komşu konumdaki Porta Angelica caddesinde bulunan büyükelçiliğin olduğu binanın önüne gelen Mahmut Abbas, burada Filistin Vatikan Büyükelçiliği yazan levhanın üstündeki kırmızı örtüyü çekti ve resmi açılışı yaptı.
Törenin ardından kendisini izleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı, "Bugün Papa ile buluştuk. Umuyorum ki, diğer devletler de Vatikan örneğini takip eder ve Filistin Devleti'ni tanırlar" dedi.
Bir gazetecinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Tel-Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma fikrini sorması üzerine Mahmut Abbas, "Eğer böyle bir karar olursa, bu barışa yardımcı olmayacaktır. Umuyoruz ki, bu olmaz" yanıtını verdi.
Konuşmasının ardından büyükelçiliğe çıkan Filistinli lider, burada pencereden uzanarak, Filistin Bayrağı'nı göndere çekti.
Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Mai Alkalia da açılış öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un ve Vatikan'ın, Filistin Devleti tanıdığını ve bugün de bu ülkede büyükelçilik açıyor olmalarından ötürü Filistinliler olarak gurur duyduklarını, çok mutlu olduklarını belirtti.
-Abbas, Papa Franciscus ile görüştü
Büyükelçiliğin açılışı öncesinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da devlet başkanı ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.
Apostolik sarayda gerçekleşen ve 23 dakika süren görüşmenin başında Papa ve Abbas'ın samimi şekilde selamlaştıkları belirtilirken, Papa'nın Abbas'a İspanyolca "Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dediği, Abbas'ın da buna karşılık, "Ben de burada olmaktan memnunum" dediği kameralara yansıdı.
Bu görüşme ile Papa ve Abbas, Papa Franciscus'un göreve geldiği 2013 yılından beri 5. kez görüşmüş oldu. Bu görüşmelerden 4'ü Vatikan'da olurken, biri de Papa'nın 2014 yılında çıktığı kutsal topraklar seyahati sırasında gerçekleşmişti.
Öte yandan, Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için planlanan barış konferansına edinilen bilgiye göre Abbas'ın katılması beklenmiyor. İsrail, konferansa katılmayacağını daha önce duyurmuştu.
Abbas, Ülkesinin Vatikan Nezdindeki Büyükelçiliğini Açtı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Vatikan'dan detay görüntüler -Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Vatikan'a konvoy halinde gelişi -Filistin'in Vatikan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak ve binadan detay görüntüler -Abbas'ın büyükelçiliğin açılışını yapması -Abbas'ın Papa ile görüşmesine dair açıklaması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :