Abant Yedigöller Fotoğraf Turları – Ne Zaman Gitmeli?

Abant otel seçeneklerinden yararlanarak tatil yapmak istemez misiniz? 4 mevsim farklı güzelliklere sahip bu cennet coğrafyada, Abant otelleri sizleri göl manzaralı odalarında ağırlıyorlar. Panoramik Abant manzarasına karşı kapalı havuzlarda yüzebilir, masaj hizmetlerinden ve spor salonlarından yararlanabilirsiniz. Sakinliğin ve huzurun tadını manzaralı odalarınızda çıkarırken dilediğiniz an heyecanlı aktivitelere katılabilirsiniz.



Yazın göl kenarında uzun yürüyüşler ve fayton sefaları yapabilir, kışın ise otelinizin şömineli lobilerinde vakit geçirebilirsiniz. Abant'ın masalsı atmosferinin bir parçası olmak için acele edin ve Abant otel fırsatları ile yerinizi şimdiden ayırtın! Abant oteller, ufak kaçamaklar için sizleri bekliyor…



http://www.abantotel.com.tr/