Sömestr Yoğunluğunun Yaşandığı Abant'ta Araç Kuyruğu 5 Kilometreye Ulaştı

Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant'ta karlar içinde sömestr tatilini geçirmek için gelen tatilciler, park girişinde 5 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturdular.

ÇOCUKLAR KIZAKLA KAYMANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Abant'ta güneşin kendisini hissettirmesiyle birlikte çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, donan Abant Gölü'nü arkalarına alarak bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle birlikte karın tadını çıkaran çocuklar ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kaydılar.

''ÖĞRETMENİM BU ÖDEV İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM''

İstanbul'dan sömestr tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen Elif Köksal, öğretmeninin kendisine kar ödevi verdiğini belirterek, "Öğretmenim bana bu ödevi verdiğin için çok teşekkür ederim. Abant çok güzel bir yer. Kızaklarla kayıyoruz" şeklinde konuştu.