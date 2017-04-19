Abant'ta Nisan Karı

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yeşil alanlar yer yer beyaz örtüyle kaplandı.



Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağdı. Abant ve çevresindeki yaylalar, yer yer beyaza büründü. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.



Sabah erken saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle Abant'ta zeminde tutan kar eridi. Ancak çevrede bulunan yaylalarda özellikle çam ağaçlarının gölgesindeki alanlarda erimedi. Baharla birlikte çiçeklerin açtığı doğada, yer yer görülen beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu.



- Bolu