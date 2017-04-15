Abant'ta Bahar

Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, bölgede bulunan çiçeklere hayran kaldı.



Doğal güzellikleriyle ünlü Abant, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.



Bölgeye gelen tatilciler, vakitlerini göl çevresinde yürüyüş yaparak piknik alanlarında mangal yakarak geçirdi.



Abant'a gelen vatandaşlar göl çevresinde açan birbirinden güzel çiçeklere hayran kaldı. Vatandaşlar Abant Gölü çevresinde hem yürüyüş yaptı hem de bolca fotoğraf çektirdi.