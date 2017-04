Abant Gölü'ne Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Abant Alabalık Üretim İstasyonunda yetiştirilen 51 bin adet yavru Abant alası alabalık, düzenlenen törenle göle bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda balıkların göle bırakılmasıyla ilgili tören düzenlendi.



Düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Can katıldı. Abant Alabalık Üretim İstasyonunda yetiştirilen yaklaşık 51 bin adet Abant alası alabalık suya salındı.



Vali Baruş çizme giyerek, vali yardımcısı Özsoy ise ayakkabısını çıkartarak girdiği göle balık bıraktı.



Basın mensuplarına balık üretimi hakkında bilgi veren Vali Baruş, "Bugün buraya Abant'ın endemik türlerinden olan Abant alası balık türünü bırakmak üzere geldik. Göle 1-2 yaş civarında balıklardan bin adet, 0-1 yaş grubu balıklardan 50 bin adet bırakıldı. Bu yıl toplamda Abant Gölü'müze 255 bin Abant alası yavrusu bırakacağız." diye konuştu.



Baruş, göldeki doğal yapının güçlendirilmesi, yöreye özgü olan bu balık türünün gölde çoğalması için üretilen yavruları da kullanarak gölü zenginleştirdiklerini söyledi.



Bolu'nun her yerinin zenginlik ve güzellik içerdiğini ifade eden Vali Baruş, "Karlı zirvelerden aldığı suyla beslenen derelerimizde önemli balık türlerimiz var. Bunların başında da kırmızı benekli alabalık geliyor. Bu balıktan da balık üretim istasyonunda üretim yapılmakta ve doğal ortamlarına bırakılmakta." dedi.



Türkiye'nin dört bir tarafındaki doğal sularda bu balıkları çoğaltmak istediklerini ifade eden Vali Baruş, şöyle devam etti:



"Böylece tabii zenginliğimiz artar ve insanlarımız burada sadece gölümüze bakmak için değil, aynı zamanda bu balıklarımızı seyretmek için de buraya gelirler. Önemli olan doğaya saygılı davranmak, tabii varlıklarımızı, yaban hayatını gerektiği gibi korumak. Biz de Bolu'da bunu yapmaya çalışıyoruz ve tüm vatandaşlarımızdan da doğal yapımıza saygı duymalarını, özellikle çevrenin kirlenmemesi yönünde hassasiyet göstermelerini istiyoruz."



Aydın Baruş, her yıl Bolu'nun sadece 3 tabiat parkına yaklaşık 1 milyonu aşkın ziyaretçi geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bunlar Yedigöller Milli Parkımız, Abant Tabiat Parkımız ve Gölcük Tabiat Parkımız. Biz ülkemiz insanlarını bu güzellikler eşliğinde misafir etmekten son derece mutluluk duyuyoruz. İnsanlarımızın bu tabii zenginlikleri seyrederek hayatlarına mutluluk katmaları bizi de ayrıca mutlu kılıyor. Bu çevreye saygılı davranırsak bu güzellikleri devam ettirir ve gelecek nesillerimize layıkıyla bir miras bırakmış oluruz."