Abant Gölü'ne 51 Bin Abant Alası Bırakıldı

BOLU'da, Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 51 bin yavru Abant Alası balığı, Abant Gölü'ne bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Abant yolu üzerinde 2014 yılında kurulan üretim istasyonunda Abant Gölü'ne özgü olan endemik Abant Alası üretiliyor. Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kemal Can, tesiste üretilen 0-2 yaş aralığındaki balıkları göle bıraktı. Vali Baruş, çizmelerini giyerek göle girerken Özsoy da paçalarını sıvayıp çorabını çıkartarak göle girdi. Baruş ve Özsoy, kovalarla getirilen yavru balıkları suyla buluşturdu. Bazı tatilciler de kovalarla göle balık attı. Çalışma kapsamında toplam 51 bin balık göle bırakılırken yıl içerisinde bu rakamın 255 bini bulacağı belirtildi.



Vali Baruş, göllerdeki balık zenginliğini artırmak için çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Ülkemizin cennet köşelerinden olan Abant Gölü'ne burada yaşayan endemik bir canlı olan Abant Alası yavrularını bırakıyoruz. 1-2 yaş aralığında olan balıklardan bin adet, 0-1 yaş grubunda olan balıklardan da 50 bin adet bıraktık. Bu yıl Abant Gölü'ne toplamda 255 bin Abant Alası yavrusu bırakacağız. Gölümüzdeki tabii yapının güçlendirilmesi ve yöremize özgü olan bu balık türünün çoğalması için Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı balık üretim istasyonunda üretilen yavrular da kullanılarak gölümüzü zenginleştiriyoruz" dedi.



Deleredeki benekli alabalık türüne yönelik de çalışma yapıldığını belirten Vali Baruş, "Derelerde de kırmızı benekli alabalık var. Bu balık türünden üretim tesisinde ürettiklerimizi yine bu derelere bırakıyoruz. Buradaki amacımız dağlarımızda ve göllerimizde yaşayan doğal alabalık türlerini korumak ve derelerin balık varlığını güçlendirmek" diye konuştu. - Bolu