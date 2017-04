Abant'a 7 Kilometrelik Yürüyüş Yolu

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda göl çevresinde 7 kilometrelik yürüyüş yolu yapılacak.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kemal Can, Abant'ta yapılacak yeni düzenlemeler kapsamında göl çevresinde tatilciler için yürüyüş yolu yapılacağını söyledi. Can, 7 kilometre uzunluğunda yapılacak yürüyüş yolu projesinin tamamlandığını belirterek, "Proje önümüzdeki günlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na sunulacak. Gerekli onaylar alındıktan sonra ihaleye çıkılarak yürüyüş yolunun yapımına başlanacak" dedi.



Kemal Can, yürüyüş yolunun bazı bölgelerde gölün kıyısından, bazı bölgelerde ormanın içinden geçeceğini belirterek, "Özellikle göl çevresindeki araç yolunun daraldığı yerlerde ormanlık alandan geçecek. Projeye göre yolun bazı yerleri ise iskele şeklinde yapılacak. İhale sonrası inşaat çalışmalarının 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor" diye konuştu.



Abant girişinde kurulacak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Can, "Özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçiler ile birlikte girişte araç kuyruğu oluşuyor. Bunu önlemek için planlanan HGS, bu yıl içinde kurulmuş olacak. Tatilciler bu sistem ile beklemeden ve uzun araç kuyrukları oluşturmadan Abant'a giriş yapacaklar" dedi.



