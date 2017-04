Abank ve The Commercial Bank'dan, "Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi"

ABank ve The Commercial Bank, "EXPO Turkey By Qatar" etkinliğinin ruhu kabul edilen "Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi"ne sponsor oldu.



Bu yıl 25. yılını kutlayan ABank ve Katar'ın ilk özel bankası, aynı zamanda ABank'ın tüm hisselerinin sahibi olan The Commercial Bank, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve yatırım fırsatlarını güçlendirmek amacıyla, 19-21 Nisan 2017 tarihlerinde Doha'da düzenlenecek "EXPO Turkey By Qatar" etkinliğine katılıyor. ABank ve The Commercial Bank ayrıca, etkinliğin ruhu kabul edilen ve 20 Nisan'da düzenlenecek "Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi"ne sponsor olduklarını açıkladı.



Alanlarında lider 300'den fazla Türk firmasının ve 3 bin iş insanın katılımıyla, Doha Ulusal Kongre Merkezi'nde (QNCC) düzenlenecek etkinliğin zirvesi; Türkiye'den ve Katar'dan özel olarak davet edilen 80 üst düzey devlet erkanı ve işadamının katılımıyla gerçekleşecek.



Türk ve Katarlı üst düzey yöneticilerin katılacağı zirve kapsamında, ABank Yönetim Kurulu Üyesi ve The Commercial Bank CEO'su Joseph Abraham konuşmacı olarak yer alacak.



ABank Genel Müdürü Müge Öner, iki ülke arasındaki iş ilişkileri açısından bir kilometre taşı olma niteliği taşıyan Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi'ne sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi:



"EXPO Turkey By Qatar, Türkiye ve Katar arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin daha da önem kazandığı bir dönemde organize ediliyor. Bu doğrultuda, iki ülke arasında artan işbirliği ve yatırım imkanlarını desteklemek ABank olarak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hissedarımız The Commercial Bank ile oluşturduğumuz etkin sinerji sayesinde yatırım ve ticaret ortamına önemli katma değer sunmayı arzuluyoruz."



The Commercial Bank CEO'su Joseph Abraham da, "İştirakimiz ABank sayesinde Türkiye ile oldukça güçlü bağlarımız var ve ABank ile birlikte, bu etkinliğe destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. The Commercial Bank ve ABank olarak, iki ülke arasında gelişen yatırım ortamında hem Katar hem de Türkiye'deki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik, gelişmiş finansal çözümlerimizi sunmaya hazır olduğumuzu belirtmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz" dedi.



