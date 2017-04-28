Abana'yı Tanıtma ve Turizm Derneği Olağan Genel Kurulu

Abana'yı Tanıtma ve Turizm Derneğinin başkanlığına mevcut başkan Muharrem Sıvar seçildi.



İlçe merkezindeki bir çay bahçesinde yapılan derneğin olağan genel kuruluna, yönetim kurulu ve üyeler katıldı. Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile gidilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Muharrem Sıvar, yeniden göreve getirildi.



Sıvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce devraldıkları dernek yönetiminin, ilçe turizmi adına önemli işlere imza attığını söyledi.



Derneğin, ilçenin tanıtımını etkili bir şekilde yaptığını anlatan Sıvar, şöyle konuştu:



"Dernek olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen çeşitli fuarlara katılarak ilçemizin tanıtımını en güzel şekilde yaptık. Standımızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize Abana'nın güzelliklerini yazılı ve görsel olarak aktardık. Bu sezon, ilçe merkezinde açacağımız turizm danışma bürosunda gelen misafirlerimizi karşılayıp, konaklama tesisleri, gezip görülecek yerler konusunda ziyaretçilerimize yardımcı olacağız."