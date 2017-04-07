Abana'da "Sahil Tahkimatı Projesi" Çalışmaları

Abana Belediye Başkan Vekili Altan Erdoğan, "Sahil Tahkimatı Projesi" için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de dalga boyunun yükselmesi sonucu oluşan tahribatların, ilçenin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.



Sorunun çözümü için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca çalışma başlatıldığını anlatan Erdoğan, "Belediye Başkanımız Rıdvan Oyar'ın üzerinde önemle durduğu proje ile kıyı tahribatının önlenmesi, sahilin korunması amaçlanıyor. Kurum görüşlerinin bildirildiği proje için son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen teknik ekip, sahil tahkimatına esas imar planının onaylanması için incelemelerde bulundu." dedi.



Başkan Vekili Erdoğan, çalışmaların tamamlanmasıyla projenin yatırım programına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.