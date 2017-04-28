Abana'da Judo Kuşak Sınavı Yapıldı

Abana Gençler Birliği Judo Spor Kulübü antrenörü Durukan Karabudak, 2016-2017 sezonunun ilk dönem kuşak sınavının yapıldığını söyledi.



Karabudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) tarafından düzenlenen müsabakalara katılabilmesi için kuşak sahibi olması gerektiğini belirtti.



Bunun için TJF'nin 6 ayda bir kuşak sınavı açtığını anlatan Karabudak, şöyle konuştu:



"Sporcuların, bir üst kademeye yükselmesi için kuşak sınavına girmesi gerekiyor. Sporcularımız judonun tarihçesi ve teknikleri gibi konularda sözlü, uygulamalı ve yazılı sınavlardan geçiriliyor. Abana'da altyapı takımımıza yönelik yaptığımız sınavda 120 sporcumuz beyaz kuşaktan sarıya, yani ikinci seviyeye yükseldi."



Karabudak, Kastamonu'da judo alanında olumlu gelişmeler yaşandığını, sporun iyi bir yerlere gelmesi için yapılan sınavın önem taşıdığını kaydetti.