Abana'da Eğitime Ara Verildi

Abana ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.



Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü tüm ilk, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kar yağışına karşı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.