Abana ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü tüm ilk, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kar yağışına karşı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Abana'da Eğitime Ara Verildi
Abana ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Abana ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
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