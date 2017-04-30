Aba Güreşi Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

MİNİKLER ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı.



Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle Masal Park'ta oluşturulan er meydanında yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kırgızistan'dan gelen yaklaşık 250 sporcu, değişik kategorilerinde toplam 11 sıklette er meydanında mücadele etmeye başladı. Er Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarmak için şampiyonaya ev sahipliği yaptıkların belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün gerçekten gurur verici bir gün. Burada er meydanında ata sporumuzu gelecek nesile aktarmak için böyle bir organizasyon yaptık. Buradaki aileler ata sporumuzu geliştirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmak için çocuklarını buraya getirdi. Kültürümüze sahip çıkan bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdiğiniz için gurur duyuyorum."



Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek. - Gaziantep