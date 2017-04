Aba (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 1. Modül

Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmiştir. Bu eğitimlere olan yoğun ilgi sonrasında devamını yapma kararı almış bulunmaktayız. 6. Kez düzenlenecek olan eğitim 5 oturumla başlayıp bitecektir.



Amacımız; ABA alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, ABA yaklaşımı ve kullanildigi alanlar konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika'da kullanılan son teknikleri, alanda kulanilan formlari tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Eğitim serisini tamamlayan katılımcılar, kendi başlarına bir ABA programı hazırlayıp, en etkili teknikleri kullanarak bu programı uygulayacak seviyede bir bilgiye sahip olacaklardır.



Kimler katılabilir?: ABA alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri, ABA yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler.



Eğitim Serisi Modülleri: Her eğitim serisi toplam 5 modülden oluşmaktadır. Her bir modül bir tam günlük eğitimi kapsayacaktır. Her bir modüle katılana, All Kids First, LLC. tarafından katılım belgesi verilecektir. Her modül de ayrı konu işlenecektir. 5 modülu de tamamlayan katilicimlara 40 saatlik ABA eğitimini aldigini gösteren sertifika verilecektir.



Süpervizyon: Katılımcılar eğitim suresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere ozel olarak gördükleri öğrenciler ile ilgili süpervizyon alabileceklerdir.



Niye Katılmalısınız: ABA yaklaşımını, ilk uygulandığı yer olan Amerika'da bu alanda halen çalışmakta olan bir Türk profesyonelden, kendi dilinizde, kıta değiştirmenize gerek kalmadan, Amerika standartında öğrenme ve birebir süpervision alma imkanı bulacaksınız.



Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız:



http://www.algiozelegitim.com.tr/aba-applied-behavior-analysis-terapisi-egitim-serisi-2017-2018/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Algı Özel Eğitim



Mekan Adresi : Büyükdere cd.Kervangeçmez sk.No: 10/1 Mecidiyeköy-Şişli



Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 00: 00



Kategori : ABA (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 1. Modül



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır