Aba (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 2017 – 2018

Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmiştir. Bu eğitimlere olan yoğun ilgi sonrasında devamını yapma kararı almış bulunmaktayız. 6. Kez düzenlenecek olan eğitim 5 oturumla başlayıp bitecektir.



Amacımız; ABA alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, ABA yaklaşımı ve kullanildigi alanlar konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika'da kullanılan son teknikleri, alanda kulanilan formlari tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Eğitim serisini tamamlayan katılımcılar, kendi başlarına bir ABA programı hazırlayıp, en etkili teknikleri kullanarak bu programı uygulayacak seviyede bir bilgiye sahip olacaklardır.



Kimler katılabilir?: ABA alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri, ABA yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler.



Eğitim Serisi Modülleri: Her eğitim serisi toplam 5 modülden oluşmaktadır. Her bir modül bir tam günlük eğitimi kapsayacaktır. Her bir modüle katılana, All Kids First, LLC. tarafından katılım belgesi verilecektir. Her modül de ayrı konu işlenecektir. 5 modülu de tamamlayan katilicimlara 40 saatlik ABA eğitimini aldigini gösteren sertifika verilecektir.



Süpervizyon: Katılımcılar eğitim suresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere ozel olarak gördükleri öğrenciler ile ilgili süpervizyon alabileceklerdir.



Niye Katılmalısınız: ABA yaklaşımını, ilk uygulandığı yer olan Amerika'da bu alanda halen çalışmakta olan bir Türk profesyonelden, kendi dilinizde, kıta değiştirmenize gerek kalmadan, Amerika standartında öğrenme ve birebir süpervision alma imkanı bulacaksınız.



Ücret : 550 TL+KDV (Paket program toplamı: 2.750 TL+KDV)



Tarihler:







Modül- 9 Nisan 2017 pazar,





Modül- 11 Haziran 2017 pazar,





Modül- 13 Ağustos 2017 pazar,





Modül- 22 Ekim 2017 pazar,





Modül- 7 Ocak 2018 pazar,



EĞİTİM SERİSİ MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ



MODÜL 1



ABA'ye Giriş (uygulama teorileri ve temel prensipler)







Otizm nedir, genel özellikleri





ABA Nedir? Kullanıldığı alanlar





Niye ABA?





Otizmde kullanılan diğer terapiler (Floortime, Brain Balance, Sensory Integration, RDI, Occupational Therapy, konuşma terapisi, glutein/casein diet, oxijen terapisi, feeding terapi, fizyoterapi ) ve ABA





ABA'da kullanılan diğer yöntemler (DTT, NET, VB,FBA)





ABA uygulama teorileri ve temel prensipler





Pekistirec ve Ceza Yontemi





Pekistirec Tarifesi





Ipucu prosedürü, Ipucu cesitleri





Klasik sartlanma, Edimsel Sartlanma, Arasindaki farkliliklar





A-B-C/Uyaran-davranış-sonuç denklemi





Davranış değiştirme tanılama ve tanımlama





Zincirleme yöntemi





Siliklestirme





Sondurme yöntemi, uygulanmasi, yan etkileri





Veri toplama ve grafiğe dökme





Becerilerin genelleştirilmesi





Etik kurallar





Katilimcilarin sorularinin cevaplanmasi



MODÜL 2



ABA Yöntemlerinden DTT (Discrete Trial Training)







Modül 1'in kısaca gözden geçirilmesi





Ayrik Denem Ogretimi nedir? Hangi durumlarda/ becerilerin öğretilmesinde kullanılır?





Çocuğun/bireyin seviyesinin saptanmasında kullanılan ölçekler ve uygulanma yöntemi





Hedeflerin saptanması ve ölçülebilecek bir tanımlamaya dönüştürülmesi





Hedef ulaşma kriterinin belirlenmesi





Öğretilecek ortamın hazırlanması





Pekistireci belirlemede kullanilan Tercih Degerlendirme yontemleri





Pekistirec ve Ipucu protokolünün belirlenmesi





Veri toplama ve grafiğe dökme





Verilerin değerlendirilmesi





Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi





Katilimcilarin soruların cevaplanması



MODÜL 3



ABA Yöntemlerinden VB (Verbal Behavior)/Sözel Davranış ve NET (Natural Environment Teaching) Doğal Ortamda Öğretim







Modül 1 ve 2'nin kısaca gözden geçirilmesi





VB (Verbal Behavior) Sozel Davranis nedir? Hangi durumlarda/becerilerin öğretilmesinde kullanılır?





VB'in uygulanma teknikleri





Manding





Soru sorma





Veri toplama ve değerlendirme





NET (Natural Environment Teaching) DOgal Ortamda Ogretim nedir? Hangi durumlarda/becerilerin öğretilmesinde kullanılır?





NET'in uygulanma teknikleri



NET'de kullanilan formlar





Veri toplama ve değerlendirme





Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi





Katilimcilarin sorularinin cevaplanması



MODÜL 4



ABA Yöntemlerinden FBA (Functional Behavioral Analysis) / Fonksiyonel Davranış Analizi







Modül 1, 2 ve 3'un kısaca gözden geçirilmesi





FBA /Islevsel Davranış Analizi nedir? Hangi durumlarda kullanılır?





FBA'de kullanılan teknikler nelerdir?







DRİ





DRA





DRO





DRL





DRH









Problem davranışı nasıl gözlemleriz?





Nasıl veri toplarız?







ABA gözlem formu





Aileyle/öğretmenle görüşme formu





Günlük program formu





Scatterplot formu





MAS formu





QAFB formu









Bu verileri nasıl değerlendiririz?





Davranış planına nasıl karar veririz?





Planın uygulanması





Veri toplanması ve değerlendirilmesi





Katilimcilarin sorularının cevaplanması



MODÜL 5



Sınıf içinde ve organizasyonlarin yönetiminde uygulanabilecek ABA yöntemleri







Modül 1, 2, 3 ve 4'un kısaca gözden geçirilmesi





ABA organizasyon yönetiminde nasil kullanılır





Etkili ogretim nedir





Yeni bir konu işleme teknikleri





Öğrencileri sınıf kurallarına uymaya motive etme teknikleri





Sensory ıhtiyacı olan çocuklar için sınıf aktiviteleri





Ek kaynak listesi





Değişik senaryolar üzerine teknik geliştirme alıştırmaları





Katilimcilarin soruların Cevaplanması





Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi





Sertifikaların dağıtılması



Saat: 9.30-17.00



Kontenjan: 25 kişi



Yer: ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ.



Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah.



Kervangeçmez Sokak No: 10/1



Mecidiyeköy Şişli İstanbul



Tel: 0 212 211 10 91-92



fax: 0 212 212 57 55



www.algiozelegitim.com.tr



Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ'ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur.



*** Telefonla kayıt yaptıran katılımcıların en geç 6 ŞUBAT 2017 tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına(IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır. Her bir modülün ücretinin ödenmesi ve seminer kaydının kesinleşmesi bu şekilde yapılacaktır.



Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.



ELDEN ÖDEME YAPILMASI KABUL EDİLMEYECEKTİR.



Nicky Nükte Altıkulaç Özgeçmiş



1969 İstanbul doğumlu Nicky Nükte Altıkulaç, MS, BCBA, EI, Marmara Universitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisansını tamamlarken; Erol Sabanci Spastik Cocuklar Vakfinda özel eğitimci olarak "erken tani ve tedavisi" alanında staj yaptı. Mezun olduktan sonra aralarında Nörolog Dr. Bülent Madi ve Psikiyatrist Dr. Hüseyin Selendi'nin de bulunduğu değerli doktorlarla çalışma imkanı buldu. 1991-1993 yılları arasında Romanya'da Çavuşesku rejiminin sona ermesinin ardından hızla yükselen sokak çocukları sayısına bir çözüm getirmek için çalışan onlarca kuruluştan biri olan İrlanda asıllı CARITAS VAKFI yoluyla Bükreş'teki sokak çocuklarına gönüllü psikolojik danışmanlık servisi verdi. 1993 yılında zihinsel özürlü çocuklara özel eğitim alanında tam gün eğitim veren kuruluşların yetersiz sayıda olduğunu görerek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak, ÖZEL AKATLAR ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'ni kurdu. Burada 3-18 yaş grubu zihinsel özürlü çocuklara bireysel ve grup eğitim servisleri sundu.1996 yılında MIRMIR ÇOCUKEVİ'ni kurdu. Burada duygusal ve zihinsel engelli cocuklarla normal çocukları kaynaştırmaya yönelik eğitim programı uygulayarak bir ilke imza attı. 1993-1996 yılları boyunca her zaman kalbinde özel bir yeri olan özürlü çocuklar için her yıl ücretsiz yılbaşı partisi düzenlemek, TÜRKİYE ÖZEL OLİMPİYATLARI'nda antrenörlük yapmak, maddi imkanları kısıtlı ailelere ücretsiz danışmanlık gibi gönüllü işlere de ara vermedi.



1999 yılında kendini geliştirmek, alanındaki calışmalarına yeni bir boyut katmak amacıyla gittiği Amerika'da; PENN STATE UNIVERSITESI'nde "APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS" programını tamamladı. Amerika'nın en önemli üç otizm kliniğinden biri olan MARCUS INSTITUTE'deki "Severe Behavior Clinic" ve "Academic Learning Center"de 1500 saatlik staj programını tamamladı. Burada aldığı APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS (PENN STATE UNIVERSITESI) ve HUMAN BEHAVIOR (CAPELLA UNIVERSITESI) uzmanlık eğitimiyle profesyonel kariyerine ve çalışmalarına ayrı bir yön verdi. 2004 yılında, Amerika'da bugün otizmin en etkili tedavi yöntemlerinden biri sayılan ABA Terapi yöntemini kullanarak yüzlerce aileye ve otizmli çocuğa hizmet veren "ALL KIDS FIRST Early Intervention Services, LLC." şirketini kurdu. Kendisi su an Board of Certified Behavior Analysis'den BCBA -sertifikali ABA uzmani unvanini tasimaktadir.



ALL KIDS FIRST, LLC, Georgia State Early Intervention (0-3 yas erken tani ve mudehale) programının bir kolu olan BABIES CAN'T WAIT (0-3 yaş) Programı'nın 2004 yilindan beri yetkili uygulayıcısıdır. Bunun yanısıra, aralarında kendi alanında deneyimli, sertifikalı davranış terapistlerinin ve özel egitimcilerin bulunduğu geniş kadrosuyla 0-18 yaş arası gelişimsel bozukluğu olan cocuklara ev ortamında ABA TERAPISI servisi vermektedir. 2015 yilinda 2-6 yas cocuklarina klinik ortaminda yoğun ABA terapisi vermek uzere yeni kliniğini hizmete geçirmiştir. Bunun yanisira Connecting Dots adi altinda yüksek işlevli otizmli ve Asperger Sendromlu ergen ve yetişkinlere hizmet veren ikinci sirketiyle servis alanini genişletmiştir,



Nicky Nükte Altıkulaç, eşi ve 2 oğluyla birlikte Atlanta'da yaşamaktadır. Türkiye'deki ailelere konsultasyon yapmak, ev ortamında ABA Terapisi programını oluşturmak, ABA terapistleri yetiştirmek ve seminerlere konuk konuşmacı olarak katılmak için yilda 5 kez Türkiye'ye gelmektedir.



Üye Olduğu Organizasyonlar:



NAEYC-National Association for the Education of Young Children



ABAI- Association of Behavior Analysis International



BACB- Behavior Analysis Certification Board



ASAGA- Autism Society of America- Georgia Chapter



ABWA- American Business Women Association



AAHBEI- American Association of Home Based Early Interventionists



BLUE & WHITE SOCIETY – Penn State Assocciation



ARI- Autism Research Institute



ÖÇED-Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi



Mekan Adresi : Büyük Dere Cad./kervan Geçmez Sok. No: 10 D: 1, Mecidiyeköy / İstanbul



Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 07.01.2018 17: 00: 00



Kategori : ABA (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 2017 – 2018



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır