Aba (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 2017 – 2018
Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmiştir.
Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmiştir. Bu eğitimlere olan yoğun ilgi sonrasında devamını yapma kararı almış bulunmaktayız. 6. Kez düzenlenecek olan eğitim 5 oturumla başlayıp bitecektir.
Amacımız; ABA alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, ABA yaklaşımı ve kullanildigi alanlar konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika'da kullanılan son teknikleri, alanda kulanilan formlari tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Eğitim serisini tamamlayan katılımcılar, kendi başlarına bir ABA programı hazırlayıp, en etkili teknikleri kullanarak bu programı uygulayacak seviyede bir bilgiye sahip olacaklardır.
Kimler katılabilir?: ABA alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri, ABA yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler.
Eğitim Serisi Modülleri: Her eğitim serisi toplam 5 modülden oluşmaktadır. Her bir modül bir tam günlük eğitimi kapsayacaktır. Her bir modüle katılana, All Kids First, LLC. tarafından katılım belgesi verilecektir. Her modül de ayrı konu işlenecektir. 5 modülu de tamamlayan katilicimlara 40 saatlik ABA eğitimini aldigini gösteren sertifika verilecektir.
Süpervizyon: Katılımcılar eğitim suresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere ozel olarak gördükleri öğrenciler ile ilgili süpervizyon alabileceklerdir.
Niye Katılmalısınız: ABA yaklaşımını, ilk uygulandığı yer olan Amerika'da bu alanda halen çalışmakta olan bir Türk profesyonelden, kendi dilinizde, kıta değiştirmenize gerek kalmadan, Amerika standartında öğrenme ve birebir süpervision alma imkanı bulacaksınız.
Ücret : 550 TL+KDV (Paket program toplamı: 2.750 TL+KDV)
Tarihler:
Modül- 9 Nisan 2017 pazar,
Modül- 11 Haziran 2017 pazar,
Modül- 13 Ağustos 2017 pazar,
Modül- 22 Ekim 2017 pazar,
Modül- 7 Ocak 2018 pazar,
EĞİTİM SERİSİ MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ
MODÜL 1
ABA'ye Giriş (uygulama teorileri ve temel prensipler)
Otizm nedir, genel özellikleri
ABA Nedir? Kullanıldığı alanlar
Niye ABA?
Otizmde kullanılan diğer terapiler (Floortime, Brain Balance, Sensory Integration, RDI, Occupational Therapy, konuşma terapisi, glutein/casein diet, oxijen terapisi, feeding terapi, fizyoterapi ) ve ABA
ABA'da kullanılan diğer yöntemler (DTT, NET, VB,FBA)
ABA uygulama teorileri ve temel prensipler
Pekistirec ve Ceza Yontemi
Pekistirec Tarifesi
Ipucu prosedürü, Ipucu cesitleri
Klasik sartlanma, Edimsel Sartlanma, Arasindaki farkliliklar
A-B-C/Uyaran-davranış-sonuç denklemi
Davranış değiştirme tanılama ve tanımlama
Zincirleme yöntemi
Siliklestirme
Sondurme yöntemi, uygulanmasi, yan etkileri
Veri toplama ve grafiğe dökme
Becerilerin genelleştirilmesi
Etik kurallar
Katilimcilarin sorularinin cevaplanmasi
MODÜL 2
ABA Yöntemlerinden DTT (Discrete Trial Training)
Modül 1'in kısaca gözden geçirilmesi
Ayrik Denem Ogretimi nedir? Hangi durumlarda/ becerilerin öğretilmesinde kullanılır?
Çocuğun/bireyin seviyesinin saptanmasında kullanılan ölçekler ve uygulanma yöntemi
Hedeflerin saptanması ve ölçülebilecek bir tanımlamaya dönüştürülmesi
Hedef ulaşma kriterinin belirlenmesi
Öğretilecek ortamın hazırlanması
Pekistireci belirlemede kullanilan Tercih Degerlendirme yontemleri
Pekistirec ve Ipucu protokolünün belirlenmesi
Veri toplama ve grafiğe dökme
Verilerin değerlendirilmesi
Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi
Katilimcilarin soruların cevaplanması
MODÜL 3
ABA Yöntemlerinden VB (Verbal Behavior)/Sözel Davranış ve NET (Natural Environment Teaching) Doğal Ortamda Öğretim
Modül 1 ve 2'nin kısaca gözden geçirilmesi
VB (Verbal Behavior) Sozel Davranis nedir? Hangi durumlarda/becerilerin öğretilmesinde kullanılır?
VB'in uygulanma teknikleri
Manding
Soru sorma
Veri toplama ve değerlendirme
NET (Natural Environment Teaching) DOgal Ortamda Ogretim nedir? Hangi durumlarda/becerilerin öğretilmesinde kullanılır?
NET'in uygulanma teknikleri
NET'de kullanilan formlar
Veri toplama ve değerlendirme
Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi
Katilimcilarin sorularinin cevaplanması
MODÜL 4
ABA Yöntemlerinden FBA (Functional Behavioral Analysis) / Fonksiyonel Davranış Analizi
Modül 1, 2 ve 3'un kısaca gözden geçirilmesi
FBA /Islevsel Davranış Analizi nedir? Hangi durumlarda kullanılır?
FBA'de kullanılan teknikler nelerdir?
DRİ
DRA
DRO
DRL
DRH
Problem davranışı nasıl gözlemleriz?
Nasıl veri toplarız?
ABA gözlem formu
Aileyle/öğretmenle görüşme formu
Günlük program formu
Scatterplot formu
MAS formu
QAFB formu
Bu verileri nasıl değerlendiririz?
Davranış planına nasıl karar veririz?
Planın uygulanması
Veri toplanması ve değerlendirilmesi
Katilimcilarin sorularının cevaplanması
MODÜL 5
Sınıf içinde ve organizasyonlarin yönetiminde uygulanabilecek ABA yöntemleri
Modül 1, 2, 3 ve 4'un kısaca gözden geçirilmesi
ABA organizasyon yönetiminde nasil kullanılır
Etkili ogretim nedir
Yeni bir konu işleme teknikleri
Öğrencileri sınıf kurallarına uymaya motive etme teknikleri
Sensory ıhtiyacı olan çocuklar için sınıf aktiviteleri
Ek kaynak listesi
Değişik senaryolar üzerine teknik geliştirme alıştırmaları
Katilimcilarin soruların Cevaplanması
Konu ile ilgili kisa videolarin izlenmesi
Sertifikaların dağıtılması
Saat: 9.30-17.00
Kontenjan: 25 kişi
Yer: ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ.
Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah.
Kervangeçmez Sokak No: 10/1
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Tel: 0 212 211 10 91-92
fax: 0 212 212 57 55
www.algiozelegitim.com.tr
Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ'ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur.
*** Telefonla kayıt yaptıran katılımcıların en geç 6 ŞUBAT 2017 tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına(IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır. Her bir modülün ücretinin ödenmesi ve seminer kaydının kesinleşmesi bu şekilde yapılacaktır.
Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.
ELDEN ÖDEME YAPILMASI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Nicky Nükte Altıkulaç Özgeçmiş
1969 İstanbul doğumlu Nicky Nükte Altıkulaç, MS, BCBA, EI, Marmara Universitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisansını tamamlarken; Erol Sabanci Spastik Cocuklar Vakfinda özel eğitimci olarak "erken tani ve tedavisi" alanında staj yaptı. Mezun olduktan sonra aralarında Nörolog Dr. Bülent Madi ve Psikiyatrist Dr. Hüseyin Selendi'nin de bulunduğu değerli doktorlarla çalışma imkanı buldu. 1991-1993 yılları arasında Romanya'da Çavuşesku rejiminin sona ermesinin ardından hızla yükselen sokak çocukları sayısına bir çözüm getirmek için çalışan onlarca kuruluştan biri olan İrlanda asıllı CARITAS VAKFI yoluyla Bükreş'teki sokak çocuklarına gönüllü psikolojik danışmanlık servisi verdi. 1993 yılında zihinsel özürlü çocuklara özel eğitim alanında tam gün eğitim veren kuruluşların yetersiz sayıda olduğunu görerek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak, ÖZEL AKATLAR ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'ni kurdu. Burada 3-18 yaş grubu zihinsel özürlü çocuklara bireysel ve grup eğitim servisleri sundu.1996 yılında MIRMIR ÇOCUKEVİ'ni kurdu. Burada duygusal ve zihinsel engelli cocuklarla normal çocukları kaynaştırmaya yönelik eğitim programı uygulayarak bir ilke imza attı. 1993-1996 yılları boyunca her zaman kalbinde özel bir yeri olan özürlü çocuklar için her yıl ücretsiz yılbaşı partisi düzenlemek, TÜRKİYE ÖZEL OLİMPİYATLARI'nda antrenörlük yapmak, maddi imkanları kısıtlı ailelere ücretsiz danışmanlık gibi gönüllü işlere de ara vermedi.
1999 yılında kendini geliştirmek, alanındaki calışmalarına yeni bir boyut katmak amacıyla gittiği Amerika'da; PENN STATE UNIVERSITESI'nde "APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS" programını tamamladı. Amerika'nın en önemli üç otizm kliniğinden biri olan MARCUS INSTITUTE'deki "Severe Behavior Clinic" ve "Academic Learning Center"de 1500 saatlik staj programını tamamladı. Burada aldığı APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS (PENN STATE UNIVERSITESI) ve HUMAN BEHAVIOR (CAPELLA UNIVERSITESI) uzmanlık eğitimiyle profesyonel kariyerine ve çalışmalarına ayrı bir yön verdi. 2004 yılında, Amerika'da bugün otizmin en etkili tedavi yöntemlerinden biri sayılan ABA Terapi yöntemini kullanarak yüzlerce aileye ve otizmli çocuğa hizmet veren "ALL KIDS FIRST Early Intervention Services, LLC." şirketini kurdu. Kendisi su an Board of Certified Behavior Analysis'den BCBA -sertifikali ABA uzmani unvanini tasimaktadir.
ALL KIDS FIRST, LLC, Georgia State Early Intervention (0-3 yas erken tani ve mudehale) programının bir kolu olan BABIES CAN'T WAIT (0-3 yaş) Programı'nın 2004 yilindan beri yetkili uygulayıcısıdır. Bunun yanısıra, aralarında kendi alanında deneyimli, sertifikalı davranış terapistlerinin ve özel egitimcilerin bulunduğu geniş kadrosuyla 0-18 yaş arası gelişimsel bozukluğu olan cocuklara ev ortamında ABA TERAPISI servisi vermektedir. 2015 yilinda 2-6 yas cocuklarina klinik ortaminda yoğun ABA terapisi vermek uzere yeni kliniğini hizmete geçirmiştir. Bunun yanisira Connecting Dots adi altinda yüksek işlevli otizmli ve Asperger Sendromlu ergen ve yetişkinlere hizmet veren ikinci sirketiyle servis alanini genişletmiştir,
Nicky Nükte Altıkulaç, eşi ve 2 oğluyla birlikte Atlanta'da yaşamaktadır. Türkiye'deki ailelere konsultasyon yapmak, ev ortamında ABA Terapisi programını oluşturmak, ABA terapistleri yetiştirmek ve seminerlere konuk konuşmacı olarak katılmak için yilda 5 kez Türkiye'ye gelmektedir.
Üye Olduğu Organizasyonlar:
NAEYC-National Association for the Education of Young Children
ABAI- Association of Behavior Analysis International
BACB- Behavior Analysis Certification Board
ASAGA- Autism Society of America- Georgia Chapter
ABWA- American Business Women Association
AAHBEI- American Association of Home Based Early Interventionists
BLUE & WHITE SOCIETY – Penn State Assocciation
ARI- Autism Research Institute
ÖÇED-Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Mekan Adresi : Büyük Dere Cad./kervan Geçmez Sok. No: 10 D: 1, Mecidiyeköy / İstanbul
Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 07.01.2018 17: 00: 00
Kategori : ABA (Applied Behavior Analysis) Terapisi Eğitim Serisi 2017 – 2018
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır