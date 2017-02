AB Zirvesi'nde Mülteci Krizi Mercek Altında

Avrupa Birliği (AB) bir insanlık dramının yaşandığı Akdeniz'deki göçmen krizine çözüm bulmak için Malta'da toplanıyor. Avrupalı liderlerin yoğun gündemlerindeki öne çıkan meseleler mülteci krizi ve İngiltere'nin AB'den ayrılması. Bir diğer önemli konu da Amerikan Başkanı Donald Trump ve göçmenlere olan katı tavrı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye göre Akdeniz'i geçemeyenlere de yardım eli uzatılmalı:



Hypothetically, blocking people in #Libya would prevent them from drowning. In reality, it would condemn them to a slow death #MaltaSummit pic.twitter.com/cuTYoAKQJz— MSF Sea (@MSF_Sea) 2 February 2017



"Bugün bu sebeple Avrupa Birliği'nin kararlarında Uluslararası Göç Örgütü (IOM)ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) artan bir destek bulacaksınız. Yani Avrupalıların bakış açısı şöyle: İnsan hakları, hayatların kurtarılması, BM ajansı ile göç dalgalarının yönetilebilmesi. Burada sanırım (özellikle ABD ile) birkaç fikir ayrılığı bulunuyor."



#HRVP Mogherini in Malta on EU2017MT: our #Mediterranean region, our sea, our chance to demonstrate what in&outside EU-collaboration can do pic.twitter.com/9biuToJMcU— Carlijn Lubbinge (@LubbingeC) 2 November 2016



