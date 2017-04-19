AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Çin'de - Pekin

Çin Devlet Müşaviri Yang Cieçı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.



Yang ve Federica, başkent Pekin'deki Diaoyütay Devlet Konukevi'nde yapılan görüşme sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında Çin-AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mogherini ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Yang, Kore Yarımadası'nda son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını desteklediklerini ancak bunun barış görüşmeleri ve müzakere yöntemi ile yapılması gerektiğini söyledi.



Kore Yarımadası'ndaki durumun karışık olduğunu ifade eden Yang, "Bölgede tansiyonu yükseltecek ve karşılaşmalara sebep olacak herhangi söz ve eyleme karşı çıkıyoruz. İlgili konu ile alakalı tüm tarafların bölgede tansiyonu düşürmesi için ortak çaba harcaması gerektiğini, siyasi çözümün sağlanması için tek doğru yol olan diyalog ve istişare mekanizmaları kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Yang, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili yaptırım kararlarını uygulayacaklarını dile getirdi.



Suriye konusunda ise, "Herhangi bir şekilde yasa dışı kimyasal silahların kullanılmasına karşı çıkıyoruz." diyen Yang, siyasi çözümün Suriye sorununun çözümüne hitap eden tek doğru yol olduğunu söyledi.



Yang, Suriye ve Kuzey Kore için askeri seçeneğin bir çıkış noktası olmadığını dile getirerek, Çin ve AB'nin ilgili konularda siyasi çözüm, insani yardım, bölgedeki altyapı yatırımlarının korunması, terörle mücadele ve BMGK kararlarının uygulanması konuları için çaba harcanması gerektiği düşüncesini taşıdığını ifade etti.



İklim değişikliği konusuna da değinen Yang, Çin ve AB'nin iklim değişikliği sorununu önlemek için olumlu ve aktif adımlar atmakta hem fikir olduğunu, iki tarafın uluslararası toplumu Paris Antlaşması'nın uygulaması konusunda teşvik edeceğini belirtti.



AB ile kapsamlı stratejik ortaklığı ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Yang, "AB'de şartlar nasıl değişirse değişsin, biz daima AB'nin entegrasyon ve bütünlüğünü sıkı bir şekilde destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.



AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ise Birliğin ve Çin'in iki büyük dünya gücü olarak, iki tarafın dünyadaki belirsizliklerin olduğu zamanlarda birlikte çalışmak için sorumlulukları olduğunu söyledi.



Suriye ile ilgili çözümün siyasi süreçle olması ve tüm tarafların bu sürece dahil olması gerektiğini ifade eden Mogherini, kimyasal silahların kullanımına ilişkin düzgün bir soruşturma yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mogherini, uygulanabilir siyasi çözümün, bölge halkına insani yardımın ulaşmasını ve uzlaşma ortamının oluşmasını sağlayacağını söyledi.



Kore Yarımadası'nda tansiyonun düşmesi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularında AB'nin yardıma hazır olduğunu belirten Mogherini, Çin ile AB'nin Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore'de siyasi çözümlerin sağlanabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçirmek adına birlikte çalışması gerektiğini söyledi.



Mogherini, İran'ın nükleer programı, Afrika, Libya, Afganistan gibi bölgesel konularda fikir alışverişi yaptıklarını belirtirken, iki tarafın ticaret, yatırım, ekonomi alanlarında potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.



Tsinghua Üniversitesi'nde konuşma yapacak olan Mogherini, daha sonra Hindistan ve Rusya'ya geçecek.