AB Yüksek Temsilcisi Mogherini Beyrut'ta

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in açıkladığı 2 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası planına ilişkin, AB'nin yerleşimleri yasa dışı kabul ettiğini ve bu konuda uluslararası toplumun birleşmiş olduğunu söyledi.



Mogherini, dün akşam saatlerinde iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi.



Lübnan'da iki buçuk yıl aradan sonra Mişel Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve sonrasında hükümet kurulduğu için ziyaretinin "destek ziyareti" olduğunu belirten Mogherini, bu yıl içinde yapılması planlanan genel seçimleri de AB olarak desteklediklerini ifade etti.



Suriyeli mülteciler konusunda AB'nin Lübnan'a sağladığı yardımın toplam 1,1 milyara ulaştığını belirten Mogherini, "Lübnan, bölgedeki ülkeler arasında AB ile Suriyeli sığınmacılar konusunda ikili anlaşmaları imzalayan ilk ülke. Bizler Suriye'deki soruna çözüm bulunması için beraber çalışıyoruz. Suriye'de güç paylaşımına dayalı ve kapsayıcı siyasi bir çözüm sadece Suriye için değil aynı zamanda komşu ülkeler ve bölge için bir umut taşıyacaktır." diye konuştu.



ABD yönetiminin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmaya hazırlandığına ilişkin haberleri değerlendiren Mogherini, bu planların henüz haber niteliğinde olduğunu, netleşmesi halinde üzerlerine düşen görevin yeniden ele alınacağını belirtti.



Mogherini, "Suriye'deki ve çevre ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için en çok yardımı sağlayan AB'dir. Bunun yanında AB Suriye'deki krizi sonlandıracak siyasi süreci sonuna kadar desteklemektedir. Suriye'deki soruna muhalefet ve rejimin içinde olduğu Suriyeli bir siyasi çözüm bulunmalıdır, dışarıdan dayatılan bir çözüm değil. Bunu uluslararası toplum sağlayabilir. Bunu bir vekalet savaşından vekalet barışına dönüştürmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.



İsrail yönetiminin yeni açıkladığı 2 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mogherini, "Bizler AB olarak yerleşimleri yasa dışı kabul ediyoruz. Uluslararası toplum bu konuda birleşmiş durumda. Bu konuda alınmış birkaç BMGK kararı bulunuyor. Bizler için BMGK kararları esastır." dedi.



Mogherini, AB'nin amacının Filistin-İsrail konusunda tarafların bir araya getirilerek müzakerelerin devam etmesi olduğunu, Arap girişiminin bu konuda kilit rol oynadığını dile getirdi.



Bakan Basil ise gelecek hafta Lübnan Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki krize çözüm arayan, terörle mücadele ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunu içeren bir konferans düzenleyeceği bilgisini paylaştı.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölge oluşturmaya hazırlandığına ilişkin haberleri değerlendiren Basil, "ABD yönetimi uluslararası kanunlar çerçevesinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayan bir güvenli bölge formülünden bahsediyorsa, bu Lübnan yönetiminin de başından beri talebidir." diye konuştu.



-Mogheri'nin Lübnan temasları



Lübnan'a dün akşam saatlerinde ulaşan Mogherini, ilk olarak Başbakan Saad Hariri ile Başbakanlık binasında bir araya geldi. Mogherini, ziyaretinin "Lübnan'da işleyen siyasi yapıya desteğini vurgulamak" amacı taşıdığını burada da yineledi.



Sabah Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya gelen Mogherini, temasları kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaret ederek Beyrut'tan ayrıldı.



Başkent Beyrut, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ve ardından hükümetin kurulmasıyla yoğun diplomatik hareketliliğe sahne oluyor. Lübnan, son bir hafta içinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, İran Meclis Başkanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Kuveyt Emiri Özel Temsilcisi Şeyh Muhammed Adbullah es-Sabah, Fransa Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Emmanuel Macon ve Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Seher Nasr gibi isimlerin yer aldığı birçok heyete ev sahipliği yaptı.