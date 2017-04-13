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AB'ye Son Öneriyi Sunacağız'
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AB'ye Son Öneriyi Sunacağız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını ifade etti.

AB'ye Son Öneriyi Sunacağız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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