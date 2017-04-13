AB'ye Son Öneriyi Sunacağız'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Gezici'nin son anketinde rüzgar tersine döndü