AB ve Unrwa'dan Filistinli Öğrencilere Burs

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Lübnan'da burs sağladığı Filistinli sığınmacı 78 mezun ve yeni burs kazanan 34 öğrenci için tören düzenlendi.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dar en-Nimer Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene, AB Beyrut Ofisi İşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Alexis Loeber, UNRWA Lübnan Programları Direktör Yardımcısı Gwyn Lewis, Filistin'in Beyrut Büyükelçiliği ve Lübnanlı yetkililer katıldı.



Etkinlikte AB'nin UNRWA aracılığıyla sağladığı bursları almaya hak kazanan ve bu burslarla mezun olan Lübnan'daki Filistinli mülteci 112 öğrenciye sertifika takdim edildi.



Beyrut Amerikan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan ve burs almaya hak kazanan Hüda Bihar, "Lübnan'daki Filistinli mülteciler hayatları süresince birçok kısıtlamayla karşılaşıyor. Üniversite eğitimime devam edebilmek için bu burs sağlandığı için şanslıyım. Kızların çok tercih etmediği bir bölümü tercih ederek, kızların başarılı olabileceğini ve ailelerine yardım edebileceklerini göstermek istiyorum." diye konuştu.



Aldığı bursla Beyrut Amerikan Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Beşir ise "Bu burs beni kariyer hedeflerime yaklaştırdı ve sıkı çalışmanın beni hedeflerime taşıyacağı inancını güçlendirdi." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, "Avrupa Birliği Lübnan'daki Filistinli Mültecilere Burs Fonu" kapsamında üniversiteye gitmek için burs kazanan 34 yeni öğrenci ve burslarla eğitimini tamamlayan 78 öğrenciye sertifika takdimiyle tamamlandı.